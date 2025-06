Scelta 150 scuole gps 2025: si va verso l’anticipo della domanda in base alle indicazioni date dal ministero agli Uffici scolastici regionali e territoriali

Si avvicina il momento della presentazione della domanda per le 150 preferenze utile al conferimento delle supplenze in vista della ripresa delle lezioni a settembre. Non ci sono ancora date ufficiali, ma da un giorno all’altro il ministero potrebbe comunicare la finestra temporale utile all’invio delle istanze, con modalità che come ormai avviene da diversi anni sarà interamente telematica.

Le ultime indicazioni ministeriali

Pur non essendoci ancora date certe circa la disponibilità della domanda per l’inserimento delle 150 preferenze, è possibile fare delle ipotesi abbastanza concrete rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni e soprattutto rispetto alle indicazioni date nelle ultime settimane direttamente dal ministero dell’istruzione.

Al momento l’ipotesi più probabile è che la domanda per l’inserimento delle 150 preferenze possa essere disponibile già da metà luglio. Non si dovrebbe in ogni caso andare oltre la fine luglio. Solitamente i giorni concessi per la finestra temporale equivalgono a due settimane o poco più. Il fatto che quest’anno non ci sia l’aggiornamento biennale delle Gps consente di programma re il tutto con un certo anticipo.

Scongiurare pericolo Ferragosto

Basta pensare che l’anno scorso, nonostante aggiornamento biennale delle Gps e proroga di due settimane concessa dal ministero, in ogni caso si è riusciti ad anticipare la procedura rispetto al passato. Inizialmente la collocazione era agosto, anche a cavallo di ferragosto, poi si è capito che si sovrapponeva troppo all’inizio delle lezioni e creava difficoltà nell’avvio dell’algoritmo alla fine del mese.

A far propendere per un anticipo rispetto al solito della procedura per quest’anno, il fatto che il Ministero ha già sollecitato gli Uffici scolastici regionali e territoriali affinché velocizzino il più possibile le operazioni.

Domanda da inviare ogni anno

La procedura per la scelta delle 150 preferenze è rivolta a tutti i docenti che intendono partecipare al conferimento degli incarichi mediante algoritmo. Chi non presenta la domanda resta fuori, dal momento che la domanda va compilata ogni anno e le preferenze dell’anno scorso non hanno più valore.

Assunzione da GPS sostegno prima fascia: via alle operazioni.