Supplenze scuola 2026: il calendario dei prossimi impegni per i docenti in GPS e GaE da maggio ad agosto

Il calendario delle prossime settimane sarà particolarmente intenso per i docenti inseriti nelle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) e nelle GaE (Graduatorie ad esaurimento). Tra richieste di continuità sul sostegno, scioglimento della riserva, conseguimento dei titoli e scelta delle scuole per le supplenze, si susseguiranno diversi adempimenti che porteranno poi all’assegnazione degli incarichi per l’anno scolastico 2026/27.

Continuità sul sostegno e parere dei dirigenti

Il primo appuntamento riguarda le famiglie degli alunni con disabilità. Entro il 31 maggio 2026 sarà possibile presentare la richiesta di continuità didattica sul sostegno, cioè la conferma dello stesso docente che ha seguito lo studente nell’anno scolastico precedente.

Successivamente, entro il 15 giugno 2026, spetterà ai dirigenti scolastici esprimere il proprio parere sulla richiesta. I presidi dovranno valutare caso per caso la possibilità di confermare il docente di sostegno, tenendo conto dell’organizzazione della scuola e delle norme vigenti.

Scioglimento della riserva e conferma dei servizi

Un passaggio importante riguarda poi i docenti che devono perfezionare titoli o servizi dichiarati con riserva. Dal 15 giugno al 2 luglio 2026 sarà possibile procedere con lo scioglimento della riserva e con la conferma dei servizi.

L’operazione dovrà essere effettuata telematicamente tramite la piattaforma Istanze Online, lo stesso sistema utilizzato per la presentazione delle domande nelle graduatorie.

Conseguimento dei titoli entro il 30 giugno

Un’altra scadenza cruciale riguarda chi sta completando percorsi di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno. Il termine fissato per ottenere il titolo è il 30 giugno 2026.

La scadenza interessa in particolare i docenti che stanno frequentando percorsi di abilitazione oppure il TFA sostegno, compresi eventuali percorsi attivati tramite Indire. Solo chi conseguirà il titolo entro questa data potrà utilizzarlo nelle procedure successive.

Le 150 preferenze per le supplenze

Il passaggio decisivo arriverà tra luglio e agosto 2026, quando i docenti dovranno presentare la domanda delle 150 preferenze.

Si tratta della procedura attraverso cui gli insegnanti indicano le scuole e le tipologie di posto per cui sono disponibili alle supplenze. In questa fase si scelgono infatti le sedi per gli incarichi annuali al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno.

Gli adempimenti per i docenti inseriti nelle GaE

Anche per i docenti presenti nelle GaE è previsto un calendario di operazioni simile.

In una data che sarà definita nelle prossime settimane dovranno indicare le scuole della prima fascia delle graduatorie di istituto, necessarie per le supplenze brevi.

Tra il 15 giugno e il 2 luglio 2026 sarà possibile presentare la domanda relativa ai titoli didattici differenziati, allo scioglimento della riserva e all’eventuale riserva dei posti, sempre tramite Istanze Online.

Anche i docenti inseriti nelle GaE dovranno compilare tra luglio e agosto la domanda per le 150 preferenze, indicando le sedi per le supplenze annuali e fino al 30 giugno.