Concorso Pnrr per TFA sostegno: Consiglio di Stato ammette alle prove suppletive candidati lasciati fuori

I docenti iscritti al TFA sostegno X ciclo che non hanno conseguito il titolo entro dicembre 2025 potranno partecipare al concorso PNRR con riserva. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato.
Ammessi con riserva i corsisti TFA esclusi dal concorso
Una decisione del Consiglio di Stato riapre la partecipazione al concorso PNRR riservato ai corsisti TFA sostegno per alcuni docenti che erano stati inizialmente esclusi.
Il provvedimento riguarda in particolare gli iscritti al TFA X ciclo che non sono riusciti a conseguire il titolo entro dicembre 2025 per motivi non dipendenti dalla propria volontà. In base al bando, infatti, la mancata acquisizione del titolo entro quella data comportava l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il Consiglio di Stato ha però accolto il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di diversi docenti precari, ritenendo illegittima la previsione di esclusione automatica.
Sessione suppletiva delle prove scritte
La decisione arriva dopo l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quarta) n. 01084/2026.
Nel provvedimento si legge che, secondo i giudici, il fatto che le prove scritte del concorso siano già state svolte non rappresenta un ostacolo all’ammissione dei ricorrenti con riserva.
Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto possibile l’organizzazione di una sessione suppletiva delle prove scritte, già prevista dall’amministrazione per altri candidati ammessi con riserva tramite decisioni dei tribunali.
Questa sessione straordinaria è stata già calendarizzata per il 19 marzo 2026.
La decisione del Consiglio di Stato
Nel decreto, i giudici affermano che la censura presentata dagli appellanti appare condivisibile, sottolineando come l’esistenza di una sessione straordinaria già programmata semplifichi gli adempimenti per l’amministrazione.
Per questo motivo il Consiglio di Stato ha disposto l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale, secondo le modalità organizzative stabilite dal Ministero.
La vicenda non è però ancora conclusa: per l’esame nel merito del ricorso è stata fissata la camera di consiglio del 17 marzo 2026. La decisione consente quindi ai corsisti del TFA sostegno X ciclo esclusi dal concorso PNRR di poter sostenere le prove scritte attraverso la sessione suppletiva.