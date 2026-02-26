GPS 2026: come si valutano servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale

Per l’aggiornamento delle Graduatorie GPS 2026/28 c’è tempo fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Tema sempre oggetto di discussione e polemica, ma anche di dubbi tra i docenti interessati, quello del servizio civile e servizio militare. Danno punteggio oppure no? E’ importante fare chiarezza tra le tante tipologie diverse di servizio.

Servizio prestato in costanza di nomina

Per quanto riguarda il servizio militare di leva, la regola è che si tratta di un servizio valutabile ai fini del punteggio, ma solo se è stato svolto in costanza di nomina, cioè mentre si era già titolari di un contratto di insegnamento. In altre parole, non basta aver svolto il servizio di leva; occorre che questo si collochi temporalmente durante un incarico scolastico.

Lo stesso principio vale per il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria. Anche in questo caso è riconosciuto nei servizi utili al punteggio esclusivamente se prestato in costanza di nomina. Se invece è stato svolto in un periodo in cui non si aveva alcun contratto nella scuola, non produce effetti sul punteggio in graduatoria.

La presentazione dell’autocertificazione

Diverso è il discorso per il servizio civile nazionale e per il servizio civile universale. In entrambi i casi non è previsto alcun punteggio nelle GPS. Non si tratta quindi di un titolo valutabile ai fini della posizione in graduatoria. Sono servizi che possono essere utili per l’accesso alla quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per questo motivo devono essere dichiarati nell’apposita sezione della domanda. È necessario allegare l’attestazione ufficiale del servizio svolto; qualora non si sia ancora in possesso del documento, è possibile presentare un’adeguata autocertificazione, fermo restando che l’amministrazione potrà effettuare i controlli previsti.

La distinzione, dunque, è netta: leva e servizio civile alternativo possono dare punteggio solo in presenza di una nomina attiva; servizio civile nazionale e universale non attribuiscono punteggio ma rilevano esclusivamente ai fini della riserva.