Precari scuola: ministero accorda la conferma del punteggio dei titoli già acquisiti per il rinnovo GPS 2026

Le certificazioni informatiche già validate non dovranno essere nuovamente accreditate in caso di cambio di fascia o di graduatoria. Una buona notizia per tutti i docenti impegnati nell’aggiornamento delle graduatorie Gps 2026/28 fino al 16 marzo. Un cambio di rotta del ministero nelle ultime ore accolto positivamente dai sindacati.

L’incontro con il ministero

Lo conferma Daniela Rosano, segretaria generale di Anief, al termine dell’incontro svoltosi al Ministero. “Le certificazioni informatiche saranno convalidate anche nel caso di cambio di fascia o di graduatorie per i lavoratori che le hanno già acquisite e per i quali sono state già validate”.

Non sarà quindi necessario procedere a una nuova validazione tramite Accredia per titoli che erano già stati riconosciuti in precedenti aggiornamenti delle GPS. Una scelta che, secondo il sindacato, evita ulteriori costi a carico del personale scolastico, già impegnato in spese significative per abilitazioni, specializzazioni e formazione continua.

I titoli non andranno persi

Rosano ha precisato che le certificazioni non verranno ricalcolate automaticamente dal sistema informatico, ma saranno verificate direttamente dagli uffici competenti. Non si tratta quindi di titoli che andranno persi o esclusi: resteranno validi, a condizione che il docente fosse già inserito nelle GPS e che le certificazioni fossero state in precedenza controllate e validate.

La misura interessa da vicino chi aveva già presentato domanda nei precedenti aggiornamenti e aveva ottenuto il riconoscimento dei titoli informatici.