GPS, titoli informatici: il Ministero cambia idea: “Punteggio pregresso riconosciuto”

Cambio di rotta sulla valutazione dei titoli informatici nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. C’è soddisfazione da parte del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, che parla di un “cambio radicale” da parte dell’amministrazione.
In una prima fase, infatti, ogni passaggio di fascia o transito dagli elenchi aggiuntivi era stato considerato come un nuovo inserimento. Questo orientamento aveva comportato, secondo il sindacato, l’impossibilità per alcuni docenti di vedersi riconosciuto il punteggio già maturato per i titoli informatici dichiarati in precedenza.
Titoli già inseriti ora valutabili
Dopo l’interlocuzione con gli uffici ministeriali, emergono due novità. La prima riguarda proprio la valutabilità dei titoli informatici già inseriti nelle precedenti istanze: il punteggio pregresso potrà essere computato, superando l’interpretazione iniziale che aveva sollevato perplessità tra gli aspiranti.
La seconda novità consiste nella previsione di un link dedicato che consentirà ai candidati di verificare in modo diretto la valutabilità del proprio titolo.
“Accogliamo con favore il cambio radicale della posizione di questa amministrazione che in un primo momento considerava come nuovo inserimento ogni passaggio di fascia o un passaggio dagli elenchi aggiuntivi, non permettendo ai docenti di vedersi computato il punteggio pregresso dei titoli informatici” spiega Gilda degli Insegnanti.