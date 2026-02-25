Graduatorie GPS 2026: come recuperare servizio senza titolo che non dà punteggio

L’aggiornamento delle Gps riporta al centro una questione che crea non poca confusione tra gli aspiranti: il servizio svolto in assenza del titolo richiesto può essere dichiarato e valutato? La risposta, in prima battuta, è negativa. Il punteggio è legato non solo ai giorni lavorati, ma anche alla regolarità del requisito di accesso posseduto al momento dell’incarico. Lo spiega Orizzonte Scuola.

Il servizio non valutabile

Le tabelle di valutazione attribuiscono punteggio pieno al servizio specifico e punteggio dimezzato a quello aspecifico, ma questa distinzione presuppone comunque il possesso del titolo di accesso valido. Se il docente non era in possesso del requisito richiesto al momento dell’incarico, il servizio non è valutabile, né come specifico né come aspecifico.

Negli ultimi anni le scuole si sono trovate spesso nella necessità di stipulare contratti con aspiranti privi del titolo pienamente coerente con il grado di insegnamento. Nella scuola dell’infanzia e primaria, la carenza di maestre e maestri porta talvolta a conferire supplenze a candidati in possesso di una laurea valida solo per la secondaria. Nella scuola secondaria vengono assegnate supplenze a docenti che non hanno ancora maturato tutti i CFU richiesti per l’inserimento in graduatoria. Si tratta di incarichi conferiti per garantire il funzionamento delle classi, ma che non producono automaticamente effetti ai fini del punteggio.

Come recuperare il servizio

Se nel frattempo l’aspirante ha conseguito il titolo mancante, come spuega la FAQ n. 56, richiamando la nota 1290/2020 e l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il servizio prestato “di fatto” e non “di diritto” per mancanza dei requisiti può essere valutato in occasione del rinnovo delle GPS 2026/2028, a condizione che al momento della domanda l’interessato abbia acquisito il titolo richiesto.

Se un aspirante ha svolto servizio nella secondaria nel 2024/25 senza i CFU necessari e il contratto è stato successivamente risolto a seguito dei controlli, potrà far valere quel periodo lavorativo se, prima dell’aggiornamento, avrà completato i crediti mancanti. Invece un docente che ha insegnato alla primaria senza la laurea in Scienze della Formazione primaria potrà dichiarare quel servizio solo dopo aver conseguito il titolo abilitante previsto per quel grado.

Quindi senza titolo il servizio non produce punteggio, ma se la posizione viene regolarizzata entro l’aggiornamento, il servizio svolto può essere recuperato e pienamente valutato.