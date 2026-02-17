Apertura gps 2026: domande entro il 16 marzo. Comunicato SNALS

Dopo l’annuncio della convocazione da parte del ministero dei sindacati per il 20 febbraio, occasione per visionare la piattaforma rinnovata che gestirà l’informatizzazione delle nomine per le supplenze 2026 con tanto di algoritmo aggiornato e nuovo sistema di ripescaggio, arrivano anche le prime date possibili per la finestra temporale utile alla presentazione delle domande per l’aggiornamento biennale delle GPS.

Il comunicato Snals

Secondo lo SNALS nazionale, come riporta un comunicato sulla sua pagina Facebook, si potrà iniziare a presentare le domande già a partire dalla prossima settimana. Questo l’annuncio sindacale: “Vi comunichiamo che è prevista a breve l’emanazione dell’O.M. per le GPS con inizio della procedura già dalla prossima settimana e con scadenza a metà marzo, presumibilmente il 16 marzo. Vi confermeremo le date non appena verrà emanata la predetta ordinanza”.

Se la data di chiusura fosse confermata e fossero 20 i giorni di tempo concessi dal ministero, come accaduto nelle scorse edizioni, l’inizio della finestra temporale potrebbe essere fissato al 25 febbraio.

Va detto che non si tratta di date ufficiali del ministero, ma di indicazioni provenienti da fonti sindacali, per il momento riportate solo dallo SNALS.

La scelta delle 20 scuole

Con la domanda per l’aggiornamento delle GPS si potranno anche presentare le istanze per la scelta delle 20 scuole per le graduatorie di istituto, utili all’assegnazione delle supplenze temporanee durante l’anno da parte delle scuole via mail.

Per le GPS, invece, bisognerà presentare domanda in un’unica provincia, per una o più classi di concorso o posti di insegnamento. Per le graduatorie di istituto, invece, si tratta di seconda e terza fascia per le quali il candidato abbia i requisiti previsti, oltre alla prima fascia delle graduatorie di istituto, sempre in presenza dei requisiti richiesti.

Nei prossimi giorni, probabilmente dopo l’incontro del 20 febbraio con i sindacati, sarà pubblicata l’ordinanza da parte del ministero e contestualmente l’avviso con le date ufficiali per la presentazione delle domande, che in ogni caso ormai sembra imminente. A luglio poi la domanda per le max 150 preferenze.