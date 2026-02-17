Aggiornamento GPS: ci sarà anche una sezione per le graduatorie di istituto per indicare fino a 20 scuole

La prossima procedura per la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie Gps 2026-28 sarà anche l’occasione per la scelta inerente le graduatorie di istituto. Le scelte già effettuate, infatti, non saranno valide per il prossimo biennio ma la normativa richiede che si debba procedere con una nuova selezione delle scuole.

La scelta delle venti scuole

Questo comporta che i docenti interessati debbano procedere con una nuova scelta. Sarà possibile perfezionare questo passaggio già con la prossima domanda di aggiornamento delle GPS. La procedura prevede infatti che nella domanda biennale venga inserita una specifica sezione dedicata alle graduatorie di istituto.

Sarà quella l’occasione per inserire nuovamente fino a 20 scuole per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto. E’ bene tenere a mente questo passaggio, perché le precedenti scelte non vengono confermate automaticamente. In queste ore qualcosa sembra finalmente smuoversi dal punto di vista dell’aggiornamento delle Gps e delle graduatorie di istituto, con la convocazione fissata al 20 febbraio da parte del ministero nei confronti dei sindacati utile all’esame della nuova piattaforma che verrà utilizzata quest’anno.

Il nuovo sistema di ripescaggio

Un appuntamento importante, considerato che c’è grande attesa per le novità di funzionamento dell’algoritmo per le supplenze, da quest’anno caratterizzato dal nuovo sistema di ripescaggio che consentirà ai docenti rinunciatari involontari per sedi non espresse di essere presi in considerazione anche nei turni successivi di nomina.

Dopo l’appuntamento tra ministero e sindacati per verificare la nuova piattaforma, potrebbe arrivare finalmente l’ordinanza ministeriale contestuale all’annuncio delle date utili per la presentazione delle domande, finestra temporale che dovrebbe avere una durata di venti giorni.