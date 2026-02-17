Domanda per le supplenze temporanee: convocazioni via mail durante l’anno, ma prima bisogna scegliere dove essere inseriti per le convocazioni

Con la domanda per l’aggiornamento GPS 2026-28 si presenterà anche, contestualmente, quella per le graduatorie di istituto. Sono graduatorie che consentono nel corso dell’anno di ottenere cattedre tramite email ogni volta che si verifica un’assenza temporanea di un docente di ruolo.
Supplenze al 30 giugno o al 31 agosto
Con la scelta delle max 20 scuole, contestualmente all’aggiornamento GPS, si ha la possibilità durante l’anno di ottenere supplenze temporanee tramite convocazioni dalle scuole attraverso le graduatorie di istituto.
Si tratta quindi di un canale diverso da quello delle GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, che vengono assegnate mediante algoritmo con la scelta delle max 150 preferenze.
Le graduatorie di istituto servono unicamente per le supplenze temporanee, la cui durata cambia a seconda dell’incarico disponibile. Sono definite supplenze temporanee, ma questo non significa che debbano essere necessariamente brevi. Se in alcuni casi durano solo pochi giorni, in altri possono arrivare a durare anche sei o sette mesi. Possono quindi consentire l’ottenimento di incarichi importanti.
La scelta delle venti scuole
Si tratta di supplenze gestite direttamente dalle scuole, con convocazioni che avvengono tramite email. Non bisogna quindi fare riferimento alla pubblicazione dei bollettini mediante algoritmo come avviene invece per le GPS e non bisogna rispondere agli avvisi delle scuole come accade con gli interpelli.
Altra differenza è che con le GPS si può dare disponibilità per tutte le scuole della provincia con la domanda per le max 150 preferenze, solitamente in uscita a luglio, mentre con le graduatorie di istituto non si viene inseriti automaticamente in tutte le scuole della provincia scelta.
Per questo, con la domanda per le GPS, si potranno scegliere le max venti scuole per classe di concorso o tipologia di posto. I docenti dovranno dunque indicare dove preferiscono essere inseriti per le convocazioni da graduatoria di istituto.