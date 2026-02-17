Sicuro l’avvio del secondo ciclo Indire, ma preoccupa la durata minima di 4 mesi e la scadenza di giugno

Dopo la pubblicazione del decreto per l’avvio dei percorsi abilitanti terzo ciclo, si resta ancora in attesa di quello che sancirà il secondo ciclo Indire, fondamentale per consentire poi anche l’avvio della procedura di presentazione delle domande per l’accesso alle GPS 2026/28. In queste ore l’onorevole Mario Pittoni, sui suoi canali social, ha ribadito che non ci sono dubbi circa l’avvio dei percorsi di specializzazione abbreviati (“Ai docenti che mi bombardano di domande sul secondo ciclo dei corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno, quello che posso anticipare è che apprensione e dubbi sul suo avvio sono immotivati. Il suggerimento è di non rovinarsi il sonno!”).

Durata minima di 4 mesi

Non sappiamo ancora però quando verrà pubblicato il decreto che consentirà poi di partire con le iscrizioni e con l’avvio delle prime lezioni.

Va ricordato infatti che i corsi, secondo normativa, devono avere una durata di almeno 4 mesi. Questo, considerato che ci avviamo alla conclusione di febbraio, desta qualche preoccupazione in merito alla possibilità che gli iscritti possano usufruire del titolo ottenuto già in occasione del prossimo aggiornamento biennale delle GPS 2026/28, soprattutto che possano usufruirne fin da subito, cioè dalla prima annualità.

Questo in virtù di quanto sancito dal decreto n. 127/2025, che ha modificato i titoli di accesso introducendo la possibilità di poter erogare i corsi fino al 31 dicembre 2026.

Le assunzioni da Gps sostegno

Da capire se la normativa che è stata introdotta dai DM n. 75 e 77 del 24 aprile 2025 e che prevede una durata minima di 4 mesi sarà confermata anche in questo secondo ciclo.

Si farà in tempo a conseguire il titolo in modo da sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno 2026 o si dovrà attendere di poterlo inserire in occasione della riapertura degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS solo nel 2027/28?

Per molti docenti si tratta di un elemento non da poco, considerato che influirebbe sulla scelta della provincia per le GPS e sulle possibilità di accedere alle assunzioni da GPS sostegno per nomina finalizzata al ruolo.