Presentazione domanda per assunzioni da GPS sostegno finalizzate al ruolo: subito scelta della provincia, poi preferenze per singole scuole, comuni, distretti o intera provincia

In attesa che qualcosa si sblocchi sul fronte del doppio canale di reclutamento docenti su posto comune, la normativa attuale offre una possibilità del genere per il sostegno, con la procedura di presentazione della domanda per le assunzioni da GPS sostegno finalizzate al ruolo, ex articolo 59.

Quando si presenta la domanda per il ruolo

Si tratta di una procedura distinta da quella per l’aggiornamento delle GPS biennali che dovrebbe partire a fine mese, almeno in base alle ultime novità. In queste ore è infatti arrivata per il 20 febbraio la convocazione dei sindacati da parte del ministero per visualizzare la nuova piattaforma per le supplenze che gestirà l’algoritmo rivisto con il nuovo sistema di ripescaggio.

Per la procedura di assunzione da GPS sostegno finalizzata al ruolo, quindi, non sarà necessario presentare la domanda già in questa fase. Non è questa infatti la procedura per presentare la domanda per il ruolo.

La domanda per le max 150 preferenze

Si tratta di una procedura che scatta in un secondo momento, quando i docenti saranno chiamati alla compilazione della domanda per le max 150 preferenze. In quell’occasione toccherà ai docenti specializzati sul sostegno, inseriti a pieno titolo in prima fascia GPS, esprimere le preferenze per incarichi finalizzati al ruolo. Dall’anno scorso, e sarà così anche quest’anno, sarà anche questa la fase riservata ai docenti che vorranno accettare la conferma sul sostegno in seguito alla richiesta da parte delle famiglie.

Tornando alla domanda per le assunzioni da GPS sostegno finalizzate al ruolo, ex articolo 59, si tratta di una procedura limitata ai posti al 31 agosto, su organico di diritto. Le preferenze potranno essere espresse per singole scuole, comuni, distretti o per l’intera provincia.

La scelta della provincia

Saranno esclusi da questa procedura i docenti in possesso di titolo estero. Non sarà questa l’occasione per scegliere la provincia nella quale inserirsi per lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno per il ruolo. La provincia infatti va scelta nella domanda GPS e non potrà essere modificata nella domanda per le max 150 preferenze.