Aggiornamento Gps, ci siamo: “a breve verrà pubblicata l’ordinanza”, venerdì sindacati convocati per visionare la nuova piattaforma

Brusca accelerazione in questo inizio di settimana per quel che riguarda la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle Gps per il prossimo biennio e la contestuale comunicazione delle date utile alla presentazione delle domande per l’iscrizione e per l’aggiornamento del proprio punteggio.

Conclusione a metà marzo

Come riporta Orizzonte Scuola, qualcosa si muove: in questi minuti il sindacato FGU sui canali social ha annunciato che “a breve verrà pubblicata l’ordinanza per l’apertura delle Gps”. A questo si aggiunge che, dopo il parere incassato dl Cspi da parte del ministero, non vincolante ma necessario ai fini procedurali, venerdì i sindacati saranno convocati per visionare la nuova piattaforma.

Questo potrebbe significare un avvio della finestra temporale per la presentazione delle domande già la prossima settimana. In questo modo, calcolando venti giorni di tempo per la presentazione delle istanze, la procedura potrebbe concludersi già a metà marzo.

Ci sono ancora alcune questioni in sospeso da chiarire come la pubblicazione delle tabelle di valutazione per conoscere i punteggi da assegnare alle certificazioni informatiche e quelli validi per il superamento del concorso per classi di concorso accorpate.

Le tabelle di valutazione aggiornate

Si attendono anche istruzioni più dettagliate per il passaggio da elenco aggiuntivo o seconda fascia alla prima, sempre con riferimento al punteggio già valutato delle certificazioni informatiche. Attendono risposte anche i laureandi, che non sono certi di poter richiedere l’inserimento con riserva per percorso di abilitazione in corso.

Tornando all’ambito punteggi, bisogna chiarire quelli che saranno assegnati alle specializzazioni sostegno conseguite con i percorsi Indire /Università ex art. 6 e 7 del DL 71/2024 e quelli per ITP per gli aspiranti già inseriti.