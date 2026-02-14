Supplenze anche per i vincitori di concorso: dovrebbero ritirare la domanda per le max 150 preferenze, ma possono anche restare sullo stesso posto al 31 agosto nella stessa regione

Anche chi ha vinto un concorso PNRR, con ogni probabilità, parteciperà alla presentazione delle domande per le GPS e alla presentazione delle domande per le max 150 preferenze che solitamente viene messa in calendario nel mese di luglio. Questo perché i vincitori di concorso non hanno certezza della data di immissione in ruolo e, per questo, usano come paracadute la possibilità di ottenere una supplenza, che non è vincolata alla scelta della stessa provincia in cui si è risultati vincitori di concorso. Questo lascia una scelta più ampia a questi insegnanti circa le sedi per provare a ottenere un incarico.

La scadenza per le immissioni in ruolo

Capita spesso che ci siano docenti con contemporanea condizione di prossima immissione in ruolo e contemporanea domanda per le supplenze. La normativa non impedisce a un docente idoneo in una regione di spostarsi in un’altra provincia per le supplenze.

Questo perché le due procedure viaggiano su canali paralleli e una non incide sull’altra. Anche perché le immissioni in ruolo avvengono solitamente entro il 31 agosto. Chi riceve una cattedra e ha già partecipato all’invio delle domande per le max 150 preferenze dovrebbe ritirare la domanda per evitare di ottenere un incarico che poi si ritroverebbe a dover rifiutare, penalizzando involontariamente altri docenti che si vedrebbero privati di quel posto.

Cosa che non sempre avviene, nonostante le sollecitazioni del ministero, in virtù di una mancanza di normativa chiara che obblighi in qualche modo i docenti a procedere in tal senso.

Le proroghe

Il ruolo viene assunto nella regione in cui è stato superato il concorso, ma se l’immissione in ruolo non arriva, per il docente resta la possibilità di concorrere all’assegnazione delle supplenze e potrà svolgere un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche nella provincia scelta per le GPS.

Nonostante le immissioni in ruolo avvengano entro fine agosto, non è raro che la procedura venga protratta fino al 31 dicembre 2025. In questo caso il docente può accettare la supplenza per poi lasciarla firmando per il ruolo da concorso, ma può anche rimanere sullo stesso posto se ha ottenuto una supplenza al 31 agosto nella stessa regione.