Docenti non specializzati sul sostegno: anche nel 2026 potranno essere confermati su richiesta delle famiglie

Anche in vista del prossimo anno scolastico i docenti senza specializzazione avranno la possibilità di usufruire della nuova norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, disposizione recepita nella bozza dell’O.M. per il biennio 2026/2028 finalizzata a incentivare la continuità didattica sul sostegno. La norma è stata varata per la prima volta con il decreto 32 del 26 febbraio 2025 e ha riscosso un notevole successo in termini di adesione alla possibilità di confermare il docente dell’anno precedente, con oltre 40 mila richieste presentate.

La procedura

Come detto, non sono solo i docenti specializzati a poter usufruire della richiesta di continuità didattica, ma anche quelli privi di specializzazione. La normativa infatti prevede che abbiano diritto alla conferma anche i docenti non specializzati che hanno svolto servizio su posto di sostegno, individuati dalla seconda fascia delle GPS per il relativo grado e quelli nominati per incapienza delle GPS di prima e seconda fascia.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 31 maggio, data entro cui il dirigente scolastico raccoglierà tutte le richieste di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia. A quel punto, prima di verificare la disponibilità del docente stesso, valuta le condizioni per la conferma insieme al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), comunicando poi l’esito all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno.

La domanda per le max 150 preferenze

Queste sono le date dello scorso anno, ma dovrebbero essere confermate anche per il 2026. A quel punto il docente manifesta la volontà o meno di essere confermato, ma la conferma ufficiale avviene mediante presentazione della domanda per le max 150 preferenze completa, nel caso dei docenti destinatari di continuità, dell’apposita sezione.

A quel punto, entro il 31 agosto, mediante bollettino zero vengono attribuite tutte le cattedre caratterizzate da richiesta di continuità, con precedenza rispetto agli altri colleghi anche se meglio posizionati in graduatoria e specializzati. L’importante è che il docente destinatario di conferma sia nominabile nel bollettino zero.