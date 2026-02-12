Scelta max 20 scuole per supplenze da GI: già a fine febbraio insieme alla domanda per le Gps

I docenti sono ancora in attesa di comunicazioni da parte del ministero per capire quando verrà collocata la finestra temporale per la presentazione delle domande per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Resta in piedi l’ipotesi di fine febbraio, ma al momento sembrano esserci molte meno certezze rispetto a quelle che erano emerse nel corso delle informative tra ministero e sindacati alla fine dello scorso anno.

Le max 20 scuole

L’ordinanza sostitutiva del regolamento prorogato fino al 2028 non è ancora stata pubblicata. Quando questo avverrà, nel giro di pochi giorni prenderà il via anche la procedura per la presentazione delle domande utili all’inserimento nelle GPS mediante iscrizione alle graduatorie provinciali.

È una procedura con valore biennale, che andrà a coprire l’intero periodo 2026-2028. L’inserimento e l’aggiornamento consentono ai docenti interessati di posizionarsi in graduatoria sulla base del punteggio e dei titoli posseduti. La presentazione delle domande per le GPS sarà l’occasione anche per richiedere l’inserimento nelle venti scuole utili per le supplenze da graduatorie di istituto.

Da non confondere con la domanda per le max 150 preferenze finalizzata alle supplenze assegnate da fine agosto mediante algoritmo, che solitamente viene collocata nel mese di luglio.

La nuova regola del ripescaggio

Partecipare a questa procedura consente di prendere parte all’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto per l’anno scolastico successivo. Le preferenze riguardano scuole, comuni e tipologie di posto, sempre all’interno della provincia scelta con l’inserimento nelle GPS.

Quest’anno, con la nuova regola del ripescaggio prevista dall’algoritmo, è probabile che non si debba arrivare a scegliere 150 preferenze per paura di risultare rinunciatari involontari per sedi non espresse.