Aggiornamento Gps 2026: chi può iniziare a insegnare prima della laurea e in che zone

Gli iscritti a Scienze della Formazione Primaria possono accedere alla seconda fascia GPS prima della laurea, con punteggio calcolato sulla media esami e possibilità concrete di supplenze.

Supplenze prima del titolo: cosa cambia

Anche senza aver ancora conseguito la laurea, gli studenti di Scienze della Formazione Primaria possono accedere alle Graduatorie provinciali per le supplenze e ottenere incarichi nella scuola dell’infanzia e primaria. La possibilità riguarda esclusivamente la seconda fascia GPS, riservata a chi non è ancora in possesso del titolo abilitante.

Le opportunità concrete di nomina variano in base alla provincia scelta. In diversi territori del Nord Italia gli studenti riescono a ottenere supplenze fino al 30 giugno. In altre aree, invece, la concorrenza rende più complesso l’accesso agli incarichi annuali.

Requisiti di accesso e calcolo del punteggio

Per l’inserimento in seconda fascia è necessario risultare iscritti, per l’anno accademico 2025/2026, almeno al terzo anno del corso di laurea e aver maturato non meno di 150 CFU entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda, che sarà indicata dall’ordinanza ministeriale.

Il punteggio di accesso non si basa su un voto di laurea, ma sulla media ponderata degli esami sostenuti entro il termine utile. La valutazione si basa sulle tabelle attualmente vigenti. Ora non resta che attendere la pubblicazione delle nuove tabelle titoli per eventuali aggiornamenti.

Per quanto riguarda il servizio svolto, il criterio di valutazione è identico in tutte le fasce: vengono attribuiti 2 punti per ogni mese di servizio specifico o per frazioni di almeno 16 giorni; il punteggio è ridotto della metà in caso di servizio aspecifico. Le supplenze su sostegno nello stesso grado di istruzione sono considerate servizio specifico.

Prospettive per chi è vicino alla laurea

In vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie, è probabile che l’Ordinanza GPS 2026 confermi il 30 giugno come termine ultimo per conseguire il titolo valido allo scioglimento della riserva. Per questo motivo, chi è prossimo alla laurea potrebbe valutare una doppia strategia: inserimento a pieno titolo in seconda fascia e contemporaneamente inserimento con riserva in prima fascia, in attesa del conseguimento del titolo.