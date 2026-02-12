Aggiornamento Gps: solo metà punteggio con servizio aspecifico, discorso a parte per il sostegno

E’ ancora possibile che entro fine mese venga pubblicata l’ordinanza per l’aggiornamento delle Gps per il prossimo biennio e che contestualmente arrivino le date utili per la presentazione delle domande da parte di chi deve effettuare il primo inserimento in prima o seconda fascia o di chi deve semplicemente aggiornare i titoli maturati nel frattempo.
I tipi di servizio
In vista della valutazione dei titoli utili a migliorare il proprio punteggio (elemento decisivo per avere maggiori possibilità di ottenere un incarico mediante algoritmo in estate) va considerata la differenza tra servizio specifico e aspecifico.
Per servizio specifico si intende quello prestato sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui si possiede l’abilitazione o il titolo di accesso. Chi possiede questo tipo di servizi, può ottenere fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico, equivalenti a 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni.
Metà punteggio
Diverso invece il servizio aspecifico che si riferisce al servizio prestato su una classe di concorso o ordine di scuola diverso. In questo caso non si può andare oltre la metà del punteggio massimo ottenibile, quindi un massimo di 6 punti per anno equivalente a 1 punto al mese.
Va poi fatto un discorso a parte per quel che riguarda il servizio su sostegno: è un tipo di servizio infatti che viene considerato specifico solo nel momento in cui viene prestato nello stesso ordine di scuola in cui si è abilitati.