Inserimento GPS su classe di concorso posto comune: è possibile insegnare su sostegno solo tramite le graduatorie incrociate

In vista dell’aggiornamento delle Gps per il prossimo biennio, chi è inserito nelle GPS su classe di concorso per posto comune può ottenere incarichi su sostegno solo tramite graduatorie incrociate. Sono le graduatorie utilizzate dopo l’esaurimento delle fasce dedicate. In ogni caso, non sono supplenze che danno diritto alla specializzazione.

Come funzionano le graduatorie per il sostegno

L’inserimento nelle GPS per una specifica classe di concorso non consente automaticamente di ottenere un incarico su posto di sostegno. Le supplenze su sostegno seguono infatti un percorso distinto e prioritario.

L’ordine cronologico di convocazione prevede che gli Uffici scolastici attingano dalla prima fascia sostegno, composta dai docenti in possesso del titolo di specializzazione. Se questa risulta esaurita, si procede con la seconda fascia sostegno, riservata agli insegnanti che abbiano maturato almeno tre annualità di servizio specifico sul sostegno.

Può verificarsi la circostanza che anche queste graduatorie non siano sufficienti a coprire i posti disponibili. In questo caso, si fa ricorso alle cosiddette graduatorie incrociate.

Quando si attivano le graduatorie incrociate

Le graduatorie incrociate vengono formate utilizzando gli elenchi delle GPS delle diverse classi di concorso. In questa fase, possono essere convocati docenti non specializzati, selezionati in base al punteggio posseduto nella propria graduatoria.

Si tratta di una soluzione residuale, adottata esclusivamente per garantire la copertura delle cattedre rimaste vacanti. L’eventuale incarico su sostegno conferito tramite graduatoria incrociata non comporta il conseguimento del titolo di specializzazione e non modifica la posizione dell’aspirante nelle fasce dedicate al sostegno.

L’attività svolta resta quindi una supplenza attribuita per necessità organizzative, senza effetti abilitanti o qualificanti ai fini della specializzazione.

Ricapitolando:

Chi è inserito nelle GPS per una classe di concorso (posto comune) può essere chiamato sul sostegno esclusivamente tramite le graduatorie incrociate, e solo quando sono esaurite le GPS di prima fascia sostegno (docenti specializzati), sono esaurite le GPS di seconda fascia sostegno (docenti con almeno tre anni di servizio specifico), restano ancora posti vacanti. In questo caso, si attinge alle graduatorie incrociate delle classi di concorso.

Non serve la specializzazione per essere convocati tramite graduatorie incrociate, però l’incarico NON dà in alcun modo il titolo di specializzazione sul sostegno. È una nomina “residuale”, utilizzata solo in caso di necessità.

Il servizio svolto su sostegno senza titolo vale come punteggio, ma non trasforma il docente in “specializzato”.