Pubblicato il Decreto PNRR: via libera alle graduatorie regionali per i concorsi

Il decreto-legge Pnrr interviene sul reclutamento: criteri più uniformi per gli elenchi regionali e richiamo esplicito alle prove scritte e orali.

Le modifiche all’articolo 18

È stato pubblicato il nuovo decreto-legge Pnrr che introduce correttivi anche sul fronte del reclutamento scolastico. L’articolo 18 interviene sul testo unico dell’istruzione con un’aggiunta mirata: viene esplicitamente richiamato il ruolo delle prove scritte e orali nei concorsi.

L’obiettivo dichiarato è quello di chiarire in modo definitivo quali siano i parametri di riferimento per l’inserimento e l’ordinamento nelle graduatorie regionali utilizzate dopo l’espletamento delle procedure concorsuali. Il legislatore punta così a ridurre margini interpretativi nella fase successiva alla pubblicazione degli esiti.

Graduatorie regionali e fase residuale

Le graduatorie regionali rappresentano uno strumento utilizzato in via residuale per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo le immissioni ordinarie. Proprio su questo passaggio si concentra il ritocco normativo.

Con il richiamo esplicito alle prove concorsuali, il decreto intende rendere più omogeneo il criterio di ordinamento negli elenchi regionali, evitando difformità applicative tra territori diversi. Viene rafforzato il principio secondo cui la valutazione delle prove scritte e orali costituisce il riferimento centrale per la formazione delle graduatorie.

Criteri più uniformi

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle riforme legate al Pnrr, che prevedono procedure di reclutamento più rapide e standardizzate. L’uniformità dei criteri, secondo l’impianto del decreto, dovrebbe garantire maggiore trasparenza e coerenza nella gestione delle graduatorie.

La modifica normativa è pensata per consolidare un sistema di selezione basato su parametri chiari. L’obiettivo finale è ridurre il rischio di contenziosi nella fase post-concorso e assicurando un’applicazione omogenea su base regionale.