Domande Gps 2026: prende corpo l’ipotesi marzo-aprile

Secondo i sindacati ed esperti di dinamiche scolastiche, come Lucio Ficara di Tecnica della Scuola, il desiderio espresso da molti docenti di un rinvio dell’aggiornamento delle graduatorie GPS potrebbe essere esaudito: non è infatti da escludere uno slittamento verso marzo o addirittura aprile della finestra temporale di venti giorni utile per la presentazione delle domande.

L’inserimento nelle graduatorie

Oltre mezzo milione di aspiranti docenti di prima e seconda fascia restano dunque in attesa di novità da parte del ministero, che ancora non ha pubblicato l’ordinanza contestualmente alle date utili alla finestra temporale per la presentazione delle istanze. Ordinanza ministeriale che includerà anche i dettagli di una serie di novità come il nuovo sistema di ripescaggio dell’algoritmo o la gestione degli spezzoni, ma non solo.

Ci sono moltissimi candidati in più per la prima fascia, quest’anno, rispetto al passato. Ma si prevedono anche molti nuovi inserimenti in seconda fascia. Il ministero stima si possa arrivare quasi a un milione di domande di inserimento nelle graduatorie, sia come aggiornamento sia come nuovi inserimenti. Ed è per questo che si puntava ad anticipare, in modo da gestire al meglio l’enorme mole di istanze e scongiurare il rischio di errori dovuti alla fretta da parte degli uffici scolastici.

Dopo la pubblicazione del decreto per il terzo ciclo, questi sono i giorni delle iscrizioni ai bandi aperti delle università per i 30, i 36 e i 60 CFU per ottenere l’abilitazione.

Rinvio a marzo-aprile?

Il tutto in attesa del via al secondo ciclo del corso Indire per il sostegno per triennalisti specializzati all’estero.

Tutte queste situazioni ancora in divenire hanno suggerito al ministero di rallentare per la presentazione delle istanze. Al momento non è da escludere una collocazione delle istanze per l’aggiornamento delle GPS spostata nel mese di marzo o addirittura a cavallo tra marzo e aprile.

Una manna dal cielo per i docenti che stanno svolgendo supplenze e sperano di arrivare ai fatidici 12 punti di servizio specifico. Al momento è possibile che l’ordinanza possa essere pubblicata nella seconda metà di febbraio, con inizio delle domande spostato verso la fine di febbraio. Poi ci vogliono almeno 20 giorni per la chiusura della finestra temporale, il che consente di arrivare alla metà di marzo. Ma non è da escludere una collocazione tra marzo e aprile.