Finalmente disponibile l’importo del mese di febbraio 2026: ricalcolo degli arretrati ancora non verificabile

C’era grande attesa e timore per la visualizzazione dell’importo dello stipendio del mese di febbraio, considerato che la presenza del conguaglio rappresenta sempre un motivo di grande apprensione. Negli anni passati, alcuni appartenenti al personale scolastico hanno avuto brutte sorprese: come dimenticare i famosi cedolini (casi isolati, naturalmente) da un euro.

Gli importi una tantum

Quest’anno eventuali conguagli a debito potrebbero essere compensati dalla presenza dell’una tantum per il contratto 2022/24. L’ultimo elemento a essere versato dal ministero dopo il saldo degli arretrati di gennaio con emissione speciale e l’applicazione delle nuove tabelle stipendiali che hanno comportato gli aumenti degli stipendi contrattuali.

L’una tantum, al contrario di arretrati e aumenti, è fissa a seconda della tipologia di contratto, e non dipende dalla posizione individuale. Si tratta di 111,70 euro lordi per i docenti e di 270,70 euro lordi per il personale ATA.

Il conguaglio fiscale è il momento in cui, insieme a quello della dichiarazione dei redditi, si provvede alla decurtazione di somme erogate ma non spettanti.

Il ricalcolo degli arretrati

Potrebbe esserci anche il ricalcolo degli arretrati alla luce degli errori evidenziati dai sindacati e confermati da NoiPA, anche se per una porzione limitata di dipendenti scolastici. Per capire se il ministero ha già provveduto al ricalcolo degli arretrati e all’inserimento in busta paga di febbraio, bisognerà attendere il cedolino a ridosso del pagamento per controllare le singole voci.

Gli importi visibili sono inerenti a docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026. L’importo è stato visualizzato in ritardo, considerato che di solito è già possibile controllarlo alla fine del mese precedente e invece fino al 6 febbraio ancora non c’era l’ombra delle cifre spettanti a ciascun dipendente.

In queste ore arrivano conferme della visualizzazione degli importi a scaglioni. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe essere allineata per tutti.