Domande Gps 2026, ci siamo: sospese le funzioni SIDI, sindacati in attesa di convocazione

Giornata importante quella di oggi con procedure propedeutiche all’avvio dell’aggiornamento per le Gps 2026 che si sbloccano e che fanno pensare a un prossimo avvio della macchina organizzatrice che dovrà passare però necessariamente dalla pubblicazione dell’ordinanza e dalla comunicazione delle date utili alla finestra temporale per presentare le istanze da parte dei soggetti interessati.

La scadenza del mese di febbraio

In questo senso è indicativo il comunicato dell’Ufficio Scolastico di Genova che da qualche giorno ha sospeso le funzioni SIDI per le GPS.

Una procedura propedeutica, anche se non necessariamente immediatamente precedente, l’avvio dell’aggiornamento delle Gps. Anche perché altre province non hanno diramato lo stesso comunicato. Nei prossimi giorni si attende l’ordinanza. Non ci sono ancora date certe ma sembra molto probabile che possa arrivare entro il mese di febbraio.

Quello che potrebbe rappresentare un ostacolo all’avvio immediato della procedura è il fatto che i sindacati non sono ancora stati convocati per visualizzare la piattaforma. Difficilmente la procedura potrà essere avviata se prima i sindacati non avranno avuto modo di visionare la piattaforma, considerato l’ampio coinvolgimento di un numero così elevato di partecipanti.

Le classi di concorso accorpate

Il ministero sta probabilmente definendo ancora alcune questioni rimaste in sospeso come quella dei punteggi da assegnare alle certificazioni informatiche e al superamento del concorso per classi di concorso accorpate.

Bisogna inoltre ancora stabilire come gestire il passaggio da elenco aggiuntivo o seconda fascia alla prima, sempre in riferimento al punteggio già valutato delle certificazioni informatiche.

Al vaglio anche la possibilità, per i laureandi, di richiedere l’inserimento con riserva per percorso di abilitazione in corso e

i punteggi da attribuire alle specializzazioni sostegno conseguite con i percorsi Indire /Università ex art. 6 e 7 del DL 71/2024, oltre alla gestione dell’attribuzione del punteggio ITP per gli aspiranti già inseriti.