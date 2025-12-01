Stipendio docenti, cedolini con importi inferiori al dovuto: le voci da controllare per recuperare le somme mancanti

Il sindacato Anief consiglia sempre di verificare le voci presenti nel cedolino dello stipendio di docenti e Ata e di non “darlo per buono” a prescindere, perché potrebbero esserci più spesso di quanto si possa pensare errori che andrebbero a penalizzare l’importo finale percepito dal personale scolastico.

Le voci da controllare

L’errore dipenderebbe spesso dalla mancanza di alcune voci che riducono il totale dello stipendio, che alla fine risulta inferiore rispetto a quello che il dipendente scolastico dovrebbe percepire. Il sindacato sta riscontrando, in base a diverse segnalazioni, che capita spesso di constatare mancanze, omissioni, riduzioni di voci.

I controlli da fare sono innanzitutto relativi all’importo loro. Per i docenti, è importante controllare il totale lordo dello stipendio tabellare più l’IIS conglobata, che corrisponde alle somma delle due voci. Altro controllo da fare riguarda la presenza dell’indennità di vacanza contrattuale (dal 2022) che dev’essere uguale allo 0️,5️% della voce al punto 1 e l’indennità di vacanza contrattuale (da aprile 2025) e da luglio 2025 equivalente all’1️ % della voce al punto 1.

Totale inferiore da recuperare

Infine, è bene verificare la presenza dell’anticipo degli aumenti contrattuali 2022-2024 o bonus + (dal 2025) equivalenti al 3️,3️5️% della voce al punto 1.

Una verifica dovrebbe riguardare anche il cedolino dicembre 2023 per unica rata per 13 mensilità relative al 2024 se si assunti nei ruoli dello Stato, se si è precari per ogni mese del 2024.

Altra voce che può essere oggetto di equivoci, quella inerente la retribuzione professionale docente o contributo individuale accessorio Ata o indennità di direzione parte fissa Dsga. Nel caso si riscontrino errori, soprattutto negli ultimi tre anni, è bene segnalarlo per recuperare quanto spettante.

Le novità per i i precari

Nel frattempo, anche se il rinnovo del contratto scuola è stato firmato, per gli aumenti in busta paga e arretrati bisognerà aspettare gennaio-febbraio. Buone notizie invece per i precari della scuola: ufficiali pagamenti più rapidi e semplici e fascicolo unico per le supplenze brevi.