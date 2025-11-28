Precari della scuola, ufficiali pagamenti più rapidi e semplici e fascicolo unico: ecco cosa cambia

Buone notizie, finalmente, per i precari della scuola. Il ministero ha in programma interventi per pagamenti più semplici e rapidi, che arrivino in tempo. Sono nuove procedure per le supplenze brevi, stipendi garantiti e fascicolo digitale unico. Il ministero ha avviato una procedura di semplificazione amministrativa per docenti e Ata, con novità operative tra il 2025 e il 2026.

Supplenze brevi e stipendi: arriva un nuovo sistema di pagamento

La semplificazione amministrativa a favore del personale precario della scuola ha come primi destinatari i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, e che in questi anni hanno dovuto avere a che fare con continui ritardi. Gli ultimi confronti con l’amministrazione centrale hanno consentito di ufficializzare che a partire da settembre 2026 entrerà in vigore un nuovo sistema di gestione dei pagamenti. L’obiettivo del ministero è rendere le operazioni delle segreterie più rapide, intuitive e meno soggette a errori.

Ma non bisognerà aspettare settembre 2026 per beneficiare di queste novità. Nel frettampo, infatti, le supplenze brevi continueranno comunque a essere retribuite regolarmente. L’amministrazione ha assicurato che le risorse finanziarie sono già accreditate sui capitoli di spesa delle scuole e che i tempi di liquidazione dipenderanno esclusivamente dall’efficienza delle procedure amministrative dei singoli istituti.

Fascicolo personale digitale unico per docenti e Ata

Il ministero ha predisposto anche l’attivazione di un fascicolo personale digitale unico per tutto il personale scolastico, docenti e Ata. Il vantaggio di questo nuovo strumento è la predisposizione di un’unica interfaccia tutti i dati relativi a titoli di studio, contratti, servizi prestati, assenze e informazioni utili ai fini concorsuali, della mobilità e della carriera.

Potranno accedere alla consultazione del fascicolo, da dicembre, tutti i dipendenti scolastici ma solo in modalità sola lettura.

Meno adempimenti e conferma delle indennità per i precari

La semplificazione sarà attivata anche grazie a una nuova gestione delle supplenze nei sistemi informativi. Addio al farraginoso doppio caricamento dei dati, uno sul gestionale interno della scuola e uno sul sistema centrale. La novità è un solo inserimento sarà sufficiente che semplificherà notevolmente le procedure burocratiche scongiurando lungaggini superflue.