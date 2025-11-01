Rinnovo contratto scuola: nuovo incontro il 5 novembre per ufficializzare aumenti, arretrati e bonus una tantum

La prossima settimana previsto nuovo importante, e si spera decisivo, incontro all’Aran per discutere del rinnovo di contratto scuola 2022-24, con le cifre fino al 2027 di fatto già sancite dalla Legge di Bilancio. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre, quando le parti cercheranno di chiudere la trattativa sia per la parte normativa che economica, con particolare attenzione a quest’ultima che consentirebbe di assicurare in busta paga nel breve termine aumenti, arretrati e bonus una tantum.

Le cifre del prossimo rinnovo

Per poi passare al successivo rinnovo di contratto, per il quale sono già state di fatto sancite le cifre, simili a quelle del contratto attuale.

La trattativa è a buon punto per incrementi stipendiali previsti non solo per il settore scuola, ma anche per università, ricerca e AFAM. Il prossimo CCNL 2025/27, dovrebbe garantire un aumento medio di 135 euro mensili per tredici mensilità, con un incremento di 142 euro per i docenti e di 104 euro per il personale ATA.

Gli aumenti del rinnovo in corso

Aumenti che si sommerebbero a quelli in vista del rinnovo attuale. Il ministero ha messo sul tavolo lo stanziamento di 150 euro di aumento medio per i docenti e di 110 euro per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Un aumento del 6% su base annua, ritenuto insufficiente dai sindacati per contrastare il potere d’acquisto perso negli ultimi anni.