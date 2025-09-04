Più soldi per l’aumento degli stipendi scuola, Valditara annuncia 240 milioni in più una tantum per il rinnovo del contratto

Nel giorno dell’incontro all’Aran tra ministero e sindacati per riprendere le trattative per il rinnovo del contratto scuola, arriva la notizia da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dello stanziamento di 240 milioni di euro destinati al rinnovo del contratto del personale della scuola.

Misura una tantum

Fondi aggiuntivi che faranno la differenza per garantire aumenti di stipendio adeguati al personale scolastico, docenti e ata in primis. Il ministro ha spiegato che si tratta di una “misura una tantum, ma molto importante“. Prosegue in questo modo la strategia del ministero finalizzata a valorizzare le retribuzioni del comparto scolastico già avviato dal Governo.

Grazie a questo stanziamento aggiuntivo, sarà possibile garantire al personale scolastico aumenti di stipendio più corposi, grazie alle misure già adottate in precedenza.

Integrazione di 300 milioni

Sono 240 milioni che si vanno a sommare all’integrazione di 300 milioni di euro dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. In questo modo è possibile aumentare la componente fissa della retribuzione del personale scolastico.

Quanto potrà garantire questo stanziamento in termini economici sulla busta paga dei docenti è difficile dirlo al momento, ne sapremo di più dopo la fine della trattativa tra ministero e sindacati. In ogni caso un buon segnale, quantomeno, dell’intenzione del ministero di garantire retribuzioni più adeguate a tutto il comparto scuola. Lo confermano le stesse dichiarazioni del ministro, che parla della volontà di “avviare un progressivo miglioramento delle retribuzioni nel comparto scuola” dopo anni di immobilismo, nell’ambito di “un nuovo modello di scuola incentrato sul merito“.

Ora ci sarà da discutere di altri aspetti rimasti in sospeso, a comincare dalla richiesta dei buoni pasto per il personale scolastico, che necessiterebbero di uno stanziamento ulteriore di fondi.