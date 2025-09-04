Supplenze Gps, decisa a sorpresa proroga fino al 2028 con le stesse regole, nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale

Nei giorni decisivi per l’assegnazione delle supplenze docenti mediante algoritmo, spunta la decisione del ministeo potata in Consiglio dei Ministri, ancora sotto forma di bozza del decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, di concedere una proroga alle GPS mantenendo le stesse regole dello scorso anno.

L’aggiornamento del 2026 resta

Ricordiamo che ci troviamo nell’anno intermedio dell’aggiornamento delle graduatorie, e che quest’anno c’è stata solo la possibilità dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia, per tutti quei docenti che hanno ottenuto il titolo negli ultimi mesi, per consentire loro di non dover aspettare il 2026.

Secondo la bozza del decreto legge approvato oggi, giovedì 4 settembre, in Consiglio dei Ministri ci sarebbe una novità importante in ottica GPS. Sarebbe una ulteriore proroga del regolamento per le graduatorie provinciali per le supplenze, come già avvenuto in occasione del biennio 2024/2026.

Validità fino al 2028

Una proroga utile a mantenere lo stesso regolamento in attesa di uno nuovo per le supplenze. Secondo le anticipazioni di Orizzonte Scuola, il ministero avrebbe deciso di provvedere a un’ulteriore proroga. Se così fosse, il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020 beneficerebbe di ulteriore validità anche per i prossimi anni, nello specifico fino al 2028. In questo caso, avrebbe validità per gli anni scolastici “2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

La proroga in ogni caso non congelerebbe l’aggiornamento delle graduatorie previsto per la primavera del prossimo anno. Quindi ci sarebbe la possibilità di aggiornare il proprio punteggio o di provvedere a nuovi inserimenti.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

La proroga però consentirebbe di mantenere l’attuale normativa e di non passare al nuovo Regolamento delle supplenze, regolando la procedura con una nuova Ordinanza che arriverebbe nella primavera del 2026.

Ulteriori dettagli sarebbero contenuti nel testo che, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana.