Secondo bollettino nomine gps 2025, ci sono anche i posti derivanti da part time già attribuiti

Prosegue nel fine settimana la pubblicazione del secondo bollettino valido per le nomine Gps tramite algoritmo da parte di alcuni uffici scolastici. Un secondo bollettino che sta iniziando un po’ a rilento, a fare da contraltare alla celerità che ha contraddistinto, gioco forza, la prima fase di fine agosto in cui gli uffici scolastici hanno provveduto, anche un po’ a sorpresa alla pubblicazione del bollettino zero seguito in molti casi a ruota dal primo bollettino.

Le disponibilità del secondo bollettino

Anche in virtù di qualche errore che ha contraddistinto il bollettino uno, con molte province costrette a rettifiche e revoche degli incarichi, la volontà degli uffici scolastici è arrivare a un secondo bollettino il più completo possibile, che disponga di tutte le ulteriori disponibilità intervenute in questi ultimi giorni.

In modo da non penalizzare oltremodo i docenti meglio posizionati, come accaduto già inevitabilmente a quelli che nel primo turno hanno dovuto fare a meno di alcuni incarichi ambiti, ancora non disponibili, o come accaduto ai docenti specializzati con buon punteggio che si sono visti superare da insegnanti destinatari di continuità sul sostegno.

Part time e sostegno in deroga

Fanno parte di questo nuovo secondo turno di nomine le nuove disponibilità sopraggiunte dopo l’elaborazione del primo bollettino. Si aggiungono anche i posti derivanti da part time attribuiti dopo il 1° settembre. La pausa tra primo e secondo bollettino dipende anche dalla volontà di inserire tutti i posti che gli Uffici Scolastici stanno cercando di perfezionare per i posti di sostegno in deroga.

Ecco l’elenco completo delle pubblicazioni emesse finora, a partire dal bollettino zero riservato ai docenti di sostegno finendo con il secondo bollettino che alcuni uffici scolastici hanno già iniziato a pubblicare.