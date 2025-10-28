Rinnovo contratto scuola: 150 euro di aumenti per i docenti più gli arretrati, venerdì incontro decisivo

E’ la settimana dell’incontro che forse potrà risultare decisivo per il rinnovo del contratto scuola 2022-2024. Difficile dire se nel corso del prossimo incontro che si terrà il 31 ottobre tra sindacati e ministero all’Aran arriverà già la firma, ma è molto probabile che costituisca uno spartiacque per capire quale sarà l’evoluzione della trattativa nel breve periodo.

Incontro anche per università e ricerca

Il nodo principale è sicuramente legato alla questione economica degli aumenti di stipendio, ma non solo. Anzi, ci sono molte altre questioni di cui discutere e sulle quali trovare un punto di incontro, al punto che da alcuni sindacati è arrivata la proposta di separare parte economica da parte normativa per accelerare la chiusura della questione legata agli aumenti di stipendio.

Va anche detto che l’incontro di venerdì prossimo riguarda l’intero comparto scuola, università e ricerca, mentre solo in un secondo momento ci sarà un incontro dedicato esclusivamente alla scuola.

Al momento sul piatto da parte del governo per le risorse disponibili per il rinnovo del contratto 2022-2024 dei dipendenti della scuola, 1,2 milioni di lavoratori in tutto, sono stati stanziati dalla legge di bilancio 2024 102,7 milioni previsti dalla Manovra 2025 e 240 milioni di una tantum stanziati grazie all’intervento del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127.

Gli aumenti previsti

Chiudere la trattativa relativa agli aumenti stipendiali consentirebbe di assicurare incrementi in busta paga e saldo degli arretrati, per poi procedere con la trattativa per il rinnovo del contratto 2025-2027, per il quale le risorse sono già a bilancio.

Ai sindacati verrà ribadita l’intenzione di stanziare 150 euro di aumento medio per i docenti e di 110 euro per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Un aumento del 6% su base annua che non soddisfa i sindacati, consapevoli però che le cifre finali non potranno essere molto distanti da queste.