Il programma del ministero per prove scritte e orali del Pnrr 3: le date comunicate ai sindacati

Come abbiamo avuto modo di spiegare in un recente articolo sull’argomento, solo una volta completata la procedura di presentazione delle domande per il concorso Pnrr 3, entro il prossimo 29 ottobre, si potrà procedere con la calendarizzazione delle prove dell’ultima procedura in ambito accordi europei utile all’assunzione di 70mila docenti.

Le iscrizioni con riserva e non

Nel frattempo si è concluso il censimento delle aule utili alle prove, e mancano ancora alcuni giorni per potersi iscrivere al concorso, a pieno titolo o con riserva per gli aventi diritto (sì a Corsi Indire e percorsi abilitanti secondo ciclo, no a Tfa X ciclo e percorsi abilitanti terzo ciclo, anche se i sindacati proveranno a far cambiare idea al ministero).

Detto che non ci sono ancora date ufficiali, è possibile ipotizzare un crono programma da parte del ministero sulla base delle tempistiche cui ha fatto finora ricorso lo stesso, con la chiara volontà di stringere i tempi e anticipare il più possibile la procedura, in modo da non rischiare di chiudere in ritardo il concorso.

I prossimi passaggi

Se per i precedenti due Pnrr, infatti, c’era più margine di manovra, adesso con il Pnrr 3 che chiude gli accordi è necessario rispettare l’impegno di completare le 70mila assunzioni entro il 2026, per cui entro il prossimo settembre i nuovi vincitori dovranno essere immessi in ruolo.

E’ possibile quindi, in attesa di ufficialità, prevedere quando si terranno le prove del concorso PNRR3: in base a quanto comunicato ufficiosamente dal Ministero ai sindacati, nel corso delle informative per la presentazione del bando, le prove scritte dovrebbero iniziare prima di Natale 2025. Si potrebbe poi procedere con le correzioni e le pubblicazioni degli esiti in modo che si completi il tutto per gennaio. A quel punto si procederebbe con le prove orali che il ministero vorrebbe svolgere tra febbraio e aprile 2026, in base al numero di candidati per classe di concorso. Come detto l’obiettivo del Ministero è concludere le graduatorie di merito entro giugno 2026, in modo da assumere i vincitori a settembre dello stesso anno, in concomitanza con l’avvio del prossimo anno scolastico. Ma sono tutte date ancora da ufficializzare.