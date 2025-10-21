Nuova selezione per docenti: procedura pubblica per assunzioni, domande entro il 5 novembre

C’è tempo ancora fino a inizio novembre per presentare le domande di partecipazione alla nuova selezione per docenti avviata dall’ISIA di Faenza. La selezione pubblica per docenti esperti consente di inviare domanda di iscrizione fino al prossimo 5 novembre. La necessità dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche si riferisce alla necessità di assumere per incarichi di insegnamento in tre ambiti disciplinari del design e della produzione.

I profili richiesti

Mentre sono ancora in corso le procedure di presentazione delle domande per il nuovo concorso scuola 2025, il Pnrr 3 per il quale se in possesso dei requisiti richiesti ci si può iscrivere entro il 29 ottobre, si presenta un’ulteriore possibilità di lavoro grazie al concorso bandito da ISIA di Faenza (Ravenna). Si tratta di una procedura comparativa pubblica che servirà poi a istituire un elenco di esperti a cui affidare incarichi di docenza tramite contratti di collaborazione o d’opera.

Le materie coinvolte nella selezione sono Tecnologia ceramica, Processi industriali dei materiali metallici, Modellistica per accessori moda.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del 5 novembre 2025.

Requisiti e criteri di selezione

Il concorso è riservato a chi è in possesso dei requisiti di ammissione, e per questo è necessario essere cittadini italiani o stranieri maggiorenni in possesso dei diritti civili e politici, con curriculum professionale coerente con la disciplina d’insegnamento e privi di condanne o procedimenti penali incompatibili con un rapporto con la Pubblica Amministrazione. Non possono partecipare invece i potenziali candidati destituiti o dispensati da incarichi pubblici o dichiarati decaduti da un impiego statale.

La selezione avverrà per titoli e colloquio. La commissione attribuirà punteggi distinti ai titoli artistico-culturali e professionali e ai titoli di studio e di servizio. Solo i candidati che raggiungeranno almeno 24 punti nei titoli artistico-professionali potranno accedere al colloquio finale. L’esito potrà essere di idoneità o non idoneità.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale inPA.gov.it, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È consigliato l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere eventuali comunicazioni ufficiali.

Il bando completo, in formato PDF, è disponibile sul sito dell’ISIA di Faenza e sul portale inPA.

L’elenco provvisorio degli idonei sarà pubblicato online sui siti dell’ISIA, della piattaforma inPA e del CINECA Bandi.