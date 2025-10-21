Abilitazione selettiva: i punteggi aggiuntivi della tabella di valutazione dei titoli per la scuola secondaria in base alla tipologia di percorso seguito

Il possesso dell’abilitazione selettiva, nell’ambito dell’iscrizione al prossimo concorso scuola Pnrr 3 (ancora pochi giorni per presentare le domande di iscrizione, la finestra temporale si chiude il 29 ottobre), è utile per definire la tipologia di punteggio aggiuntivo della tabella di valutazione dei titoli per la scuola secondaria in base alla tipologia di percorso seguito.

I percorsi selettivi

Il ministero con l’espressione “abilitazione selettiva” fa riferimento a tutti quei percorsi abilitanti per partecipare ai quali è necessario passare attraverso una forma di selezione in ingresso, che li rende più difficili da frequentare. Non è detto che la selezioni in ingresso debba essere riferita soltanto a prove pratiche, ma può riguardare anche semplicemente la valutazione dei titoli.

I percorsi che danno diritto all’abilitazione selettiva sono quindi, i percorsi TFA il cui accesso è legato a una selezione per titoli ed esami. Ci sono poi i percorsi da 60 CFU e da 30 CFU previsti dall’allegato 2. In questo caso, non è necessario sottoporti a esami ma solo alla selezione e valutazione dei titoli.

I punteggi spettanti

In base al tipo di percorso seguito, l’abilitazione o specializzazione dà diritto a quale punteggio aggiuntivo in base alla tabella di valutazione dei titoli per la scuola secondaria. Questa la normativa e i punti spettanti:

A.1.2 “In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori Punti 12,50.

A.1.3 “In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l’attribuzione di ulteriori punti 5”.