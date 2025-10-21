Concorso Pnrr 3, decisa nuova proroga del ministero fino al prossimo 3 novembre per la scadenza del censimento delle aule

Il ministero ha deciso per una nuova proroga nell’ambito del nuovo concorso Pnrr 3 che fa slittare al prossimo 3 novembre il termine ultimo per il censimento e collaudo delle postazioni informatiche utili per le procedure concorsuali del 2025/26. Censimento che riguarda da vicino anche il prossimo Pnrr 3.

La proroga sancita dal ministero

La decisione è stata comunicata ai soggetti interessati e coinvolti e ufficializzata con nota prot. n. 7946 del 20 ottobre 2025. La comunicazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale è stata inviata agli USR e sancisce la proroga di circa due settimane rispetto alla scadenza inizialmente prevista.

Una proroga che impatterà sul cronoprogramma del ministero in vista delle prove scritte del concorso Pnrr 3 previste al momento, anche se non ufficialmente, prima di Natale? Difficile dirlo ora. Al momento sembra di no, considerato che l’ampio anticipo con cui il ministero ha provveduto a emanare il bando rispetto al previsto lascia pensare che ci siano margini sufficienti di tempo per assorbire anche questa proroga.

Le operazioni vanno effettuate sul sito https://prove.concorsi.istruzione.it/.

Le date delle prove scritte

Nella nota il ministero ha ulteriormente precisato ciò che già si sapeva, e cioè che “il censimento delle aule informatizzate è necessario a prescindere dall’eventuale utilizzo per le procedure concorsuali e a prescindere anche dall’indisponibilità delle aule stesse”.

Gli Usr che dovessero riscontrare problematiche tecniche legate al funzionamento della piattaforma possono fare riferimento al supporto disponibile mediante l’apposita opzione presente sulla piattaforma o raggiungibile attraverso il link https://mipa.support.cineca.it/support.php?service=supporto.scuola.miur.it&cmp=56233

Si resta in attesa della comunicazione ufficiale delle date utili alle prove scritte del concorso scuola PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria.

Non sarà possibile conoscerle prima della chiusura della procedura di iscrizione al concorso stesso. Il ministero deve infatti prima fare delle riflessioni in base al numero di iscritti. Le iscrizioni si chiudono il 29 ottobre ore 23.59.