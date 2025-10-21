L’accesso al concorso scuola con le tre annualità di servizio fa perdere la valutazione per l’abilitazion come titolo culturale

Ancora poco più di una settimana per presentare domanda di partecipazione al concorso scuola Pnrr 3. Finita la fase transitoria, resta solo l’abilitazione come requisito per accedere alla procedura, a meno che non si disponga del requisito della laurea + 3 anni servizio.

L’abilitazione come requisito d’accesso

Chi è in possesso di entrambi i requisiti, deve valutare attentamente quale conviene impiegare per ottenere il risultato ottimale in ottica punteggio. Qual è la procedura giusta per inserire nel migliore dei modi nella domanda sia tre anni di servizio che un’abilitazione in fase di conseguimento?

Il bando consente di inserire uno dei due requisiti per l’accesso, sfruttando l’altro come titolo valutabile.

Chi preferisce come requisito d’accesso l’abilitazione, anche con riserva, può sfruttare le tre annualità in modo che vengano valutate come titoli di servizio.

Chi invece sceglie di accedere sfruttando le tre annualità di servizio, non potrà sfruttare l’abilitazione come titolo culturale. Unica eccezione, che si riferisca a una categoria specifica, come per ITP, da parte di chi l’ha già ottenuta.

Niente valutazione per l’abilitazione

Le tabelle ministeriali valide per il concorso scuola Pnrr 3, allegate ai decreti, escludono la valutazione dell’abilitazione come titolo culturale generico nel momento in cui il requisito d’accesso sono le tre annualità di servizio.

Accedendo con abilitazione si avranno fino a 12.5 punti per voto abilitazione + 12,5 punti se abilitazione è ad accesso selettivo, oppure 5 punti se abilitazione è ad accesso non selettivo. In caso di possesso di annualità di servizio specifiche, verranno valutate ai sensi del punto C della tabella titoli. Niente valutazione per la laurea.

Chi preferisce il titolo di abilitazione Laurea + 3 anni di servizio avrà fino a 12.5 punti per il titolo di accesso. Avrà poi

la valutazione dei 3 anni, se sono specifiche (o al minimo solo di quella specifica). Chi è anche abilitato non può ottenere valutazione.