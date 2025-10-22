Riserva 30 posti concorso scuola: la procedura per avere diritto al 30% disponibile per il Pnrr 3

La questione dell’accesso alla riserva del 30% dei posti per la scuola secondaria di I e II grado è sempre oggetto di grande dibattito in occasione dell’avvicinamento a un concorso scuola, e la marcia verso il Pnrr 3 non fa eccezione in questo senso. Spesso la questione dell’accesso alla riserva del 30% dei posti viene confusa con quella inerente il requisito di accesso al concorso stesso.

L’accesso alla riserva

E’ bene chiarire che le due fattispecie sono slegate tra di loro, nel senso che non c’è alcun legame tra la partecipazione del concorso tramite laurea + tre annualità nelle scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, e il diritto alla riserva.

La valutazione dei tre anni si riferisce all’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. L’accesso alla riserva del 30% dei posti riservati ai triennalisti è un diritto anche di chi si iscrive al concorso mediante possesso del titolo di abilitazione specifica alla classe di concorso per la quale si richiede la partecipazione.

La normativa di riferimento

La riserva di posti prevista per il concorso scuola Pnrr è regolamentata dall’art.59 del decreto legge 73/2021, convertito in legge 106 del 23 luglio 2021, comma 10 bis. E’ una possibilità inserita nei bandi dei concorsi a cattedra ordinari. La riserva di posti equivalente al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, è un diritto di chi vanta un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art.11, comma 14, della legge 124/99.

La riserva del 30% scatta solo se sono disponibili un numero di posti pari o superiori a quattro unità.

Non conta la modalità di accesso alla classe di concorso, purché uno almeno uno dei tre anni di servizio sia stato svolto nella classe di concorso o tipologia di posto specifica per cui si concorre.

Come concorrere alla riserva

La riserva è disponibile nel momento in cui si compila la sezione dei titoli di servizio. I docenti aventi diritto devono inserire, per avere diritto a partecipare al 30% di riserva dei posti disponibili, tutti i servizi (anche quelli non specifici) con almeno 180 giorni. Vale anche il servizio ininterrotto dall’1 febbraio agli scrutini finali, svolti nell’ultimo decennio nelle scuole statali e di cui almeno un anno di servizio specifico.

Chi provvede a questa compilazione ha poi diritto a partecipare al concorso anche per il 30% dei posti riservati.