Accesso diretto al ruolo: proroga di un anno dell’assunzione da GPS non preclude assunzione degli specializzati Indire da prima fascia come per gli altri specializzati

La recente proroga di un altro anno di assunzione da GPS prima fascia sostegno, non preclude in alcun modo l’accesso al ruolo degli specializzati con Indire. Lo specifica Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega, già Presidente Commissione Cultura Senato, rispondendo ad alcune voci in merito prive di fondamento.

Assunzione da Gps I fascia

Non c’è alcun fondamento circa la possibilità che gli insegnanti che si stanno specializzando sul sostegno con Indire non avrebbero accesso diretto al ruolo, cosa invece che sarebbe concessa agli specializzandi del TFA sostegno.

Pittoni specifica che “la norma appena approvata che prolunga di un anno l’assunzione da GPS, non preclude in alcun modo l’accesso al ruolo degli specializzati con Indire”. Non solo, aggiunge che l’assunzione avverrà da GPS I fascia, esattamente come per gli altri specializzati sul sostegno.

Sempre sul tema sostegno, rispondendo al dibattito che si è sollevato sui social sulla questione docenti specializzati, l’onorevole Pittoni spiega come mai chi è specializzato sul sostegno raggiunge il ruolo se si trova in GPS prima fascia, mentre i colleghi abilitati su materia, sempre di prima fascia, possono accedere al ruolo solo mediante concorso (servirebbe il doppio canale di reclutamento docenti). Una questione che costituisce al momento, secondo molti, ancora una disparità all’interno della stessa categoria.

I numeri disastrosi sul sostegno

Pittoni spiega che dipende tutto dai “numeri disastrosi del sostegno e col fatto che stiamo creando un precedente importante per quando andremo a chiedere di ripristinare l’assunzione diretta da GPS anche per posto comune (nel 2026 aggiornamento Gps, ndr)”.

Infine, difendendo il valore della specializzazione mediante corsi Indire, per i quali è stato annunciato il secondo ciclo, Pittoni ricorda che a questi corsi abbreviati non può accedere chiunque e che gli esami intermedi e finali sono in presenza, così come per il Tfa: “Quello che spaventa qualcuno è che con Indire avrà accesso alla specializzazione chi vanta particolare esperienza, ma finora non disponeva delle risorse necessarie (Indire costa un terzo del TFA)”.