Prove scritte del Pnrr 3 prima di Natale, a breve l’ufficialità

Tra qualche giorno verranno ufficializzate le date delle prove scritte del prossimo concorso Pnrr 3. E’ probabile che prima si completi la procedura di presentazione delle domande per il primo concorso extra fase transitoria. La finestra temporale utile all’invio delle istanze si chiude il prossimo 29 ottobre.

Prove scritte prima di Natale

Le anticipazioni fornite dal ministero ai sindacati indicavano la volontà del ministero di fissare le prove scritte già per la fine dell’anno, prima di Natale. Non ci sono state indicazioni diverse nei giorni successivi all’informativa che ha anticipato di poco il bando, per cui tutto lascia pensare che il programma del ministero non sia cambiato.

In ogni caso, pur essendo probabile che le prove scritte del Pnrr 3 si svolgano prima di Natale, non è ancora confermato ufficialmente.

Ma propri la mancanza di ulteriori comunicazioni definitive lascia pensare che le prove scritte potrebbero svolgersi entro la fine dell’anno, anche per confermare la tendenza ad anticipare tutta la procedura intrapresa dal ministero.

Le sedi delle prove

Ogni candidato svolgerà la prova scritta del proprio concorso nella regione per la quale ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Ogni candidato riceverò dall’USR competente almeno 15 giorni prima rispetto alla data di convocazione le informazioni utili a sede e orario in cui presentarsi. Non costituisce alcuna garanzia il fatto di aver inviato la domanda nella stessa regione di residenza. La prova scritta del Pnrr 3 sarà ufficializzata in un secondo momento e potrebbe svolgersi in provincia diversa rispetto a quella di domicilio.

Le scuole dopo il 20 ottobre

Nei prossimi giorni il ministero comunicherà a ogni candidato le scuole in cui si svolgeranno le prove. Prima sarà necessario il completamento previsto per il prossimo 20 ottobre della nuova rilevazione delle aule informatiche adatte per lo svolgimento della prova computer based.