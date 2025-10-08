Lotta al precariato, proseguono l’iter al Senato alcuni importanti emendamenti per ridurre la supplentite

Se da un lato Anief incassa la delusione per la bocciatura di alcuni emendamenti al DL 127/25 da parte del Senato, dall’altra parte ci sono possibilità di successo su altre questioni importanti che stanno proseguendo il loro iter.

Gli emendamenti che si fermano

E’ il resoconto di quanto avvenuto in queste ore al Senato, nell’ambito della conversione del decreto Legge n. 127/2025 Riforma Esami di Stato e Avvio anno scolastico 2025/26. Alcuni emendamenti sono stati ritirati o bocciati, altri proseguono il loro percorso.

Si è fermato il percorso che avrebbe portato allo scorrimento delle graduatorie dei docenti risultati idonei ai concorsi PNRR

e alla pubblicazione degli elenchi concorsi PNRR. Sono le decisioni prese in queste ore dalla VII Commissione di Palazzo Madama.

Ma la buona notizia arriva dall’accantonamento di altri importanti emendamenti che potrebbero contribuire in maniera importante al superamento del precariato.

Ancora speranza per i provvedimenti sul precariato

Proseguono infatti il loro iter legislativo, che potrebbe alla fine portare a un risultato positivo, gli altri emendamenti segnalati da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Sono emendamenti inerenti i corsi Indire per la specializzazione sul sostegno, la possibilità di procedere con immissioni in ruolo direttamente da GPS sostegno, la validità piena del titolo posseduto dagli Insegnanti Tecnico Pratici e le graduatorie degli idonei ai concorsi per dirigente scolastico.

C’è ottimismo da parte di Anief, come confermano le parole di Marcello Pacifico: “Speriamo vivamente, che almeno queste richieste possano essere approvate, perché si andrebbero a sciogliere almeno una parte dei nodi che ancora tengono sotto scacco la copertura delle cattedre, ad iniziare da quelle riguardanti il sostegno agli alunni con disabilità, ma passando anche per il reclutamento degli Itp e dei dirigenti scolastici”. Nei prossimi giorni conosceremo l’esito delle decisioni del Senato in merito a questioni importanti che potranno determinare il futuro della supplentite in Italia.