Docenti scavalcati dalla conferma sul sostegno, dall’esito dei tanti ricorsi potrebbe dipendere la proroga della norma per il prossimo anno

Sono 44.926 i docenti di sostegno che stanno insegnando sullo stesso posto dello scorso anno grazie alla nuova norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Una norma che evidentemente dal punto di vista dei genitori ha avuto ampio riscontro, come dimostra l’alto numero di richieste di conferme inoltrate ai dirigenti scolastici, molte delle quali si sono poi trasformate in nomine.

I docenti specializzati scavalcati

Una norma comunque contestata e oggetto di polemiche, soprattutto da parte dei docenti specializzati sul sostegno, con alto punteggio, che sono stati scavalcati nell’attribuzione delle supplenze da Gae o Gps, da docenti non specializzati e confermati su posto di sostegno in base alla citata normativa. Docenti comunque che erano nominabili nel primo bollettino, come prevedeva la normativa. Molti i ricorsi presentati, adesso sarà interessante capire quali saranno le decisioni dei giudici in merito.

Così come sarà interessante anche capire se la norma verrà confermata anche per il prossimo anno, circostanza per il momento nient’affatto scontata dal momento che la procedura sancita nel dm n. 32/2025 vale, al momento, solo per l’anno scolastico 2025/26.

I ricorsi in attesa di decisione

C’è però il DL 71/2024 che ha l’obiettivo di rendere strutturale la norma in virtù di una modifica del Regolamento delle supplenze. Al momento è stata archiviata con il decreto Scuola n. 127/2025 la revisione del Regolamento delle supplenze. Ma visto il buon esito della procedura di quest’anno, ci sono molte probabilità che si vada avanti con un nuovo decreto annuale anche per il 2026/27. A meno che nel frattempo non intervengano decisioni da parte di giudici a dichiarare illegittima la norma, come sostengono dalla prima ora i sindacati.

La proroga della norma potrebbe dipendere anche dall’esito di questi ricorsi: nel caso i giudici dovessero dare in massa ragione ai docenti scavalcati, la solidità della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia in vista del prossimo anno potrebbe vacillare.