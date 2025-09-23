Solo l’iscrizione al percorso abilitante potrebbe bastare per partecipare al prossimo concorso scuola 2025, per gli Itp basta il diploma

Uno dei punti ancora da chiarire (e solo il bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane potrà farlo definitivamente) è se sarà possibile prender parte al prossimo concorso PNRR 3 anche solo con l’iscrizione al percorso abilitante, anche non avendo perfezionato il percorso stesso e dunque non essendo ancora in possesso di abilitazione.

Abilitazione obbligatoria

Ricordiamo che il prossimo concorso scuola Pnrr 3 di fine anno, non farà parte della fase transitoria, e questo significa che non sarà possibile accedere con i requisiti accettati precedentemente, come laurea e 24 cfu. L’abilitazione diventa a tutti gli effetti unico requisito per prendere parte a questo tipo di procedure.

Da capire se sarà lasciato un margine per l’iscrizione con riserva, in considerazione del fatto che le tempistiche di avvio e conclusione dei percorsi abilitanti sono ancora tutt’altro che certe, e non per colpa degli aspiranti docenti.

L’accesso con riserva

Per questo, i sindacati sperano che il ministero voglia tradurre in realtà quella che per il momento è solo una possibilità Lo sapremo solo con la pubblicazione del bando. E’ effettivamente possibile che il ministero decida di consentire l’iscrizione al Pnrr 3 con riserva, con l’obbligo di conseguire l’abilitazione entro una data che verrà poi eventualmente stabilita.

I prossimi aggiornamenti ministeriali potranno fornire ulteriori certezze in questo senso. Altra questione da definire è se gli ITP potranno, come sembra, partecipare al concorso PNRR 3 solo con il diploma.

La questione degli Itp

Al momento la normativa prevede che fino a dicembre 2025 gli ITP possano accedere ai concorsi con il solo diploma. Solo però l’uscita del bando nelle prossime settimane potrà ufficializzare questa circostanza. Il dubbio nasce dal fatto che il concorso PNRR3 sarà proprio caratterizzato dall’obbligo di possedere l’abilitazione come requisito di partecipazione. Non viene però meno la possibilità di accedere se in possesso di tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno specifico, nella scuola statale.

Il PNRR 3 consentirà di assumere gli ultimi 20mila docenti per arrivare al traguardo pattuito con Bruxelles in ambito Pnrr di 70mila assunzioni. Poi si dovrebbe procedere, dopo il ciclo straordinario, al regime ordinario che prevede l’organizzazione di un concorso scuola l’anno. Da capire se si partirà con questa frequenza già dal 2026 o dal 2027, considerato che le prove del Pnrr si svolgeranno nella prima parte del prossimo anno.