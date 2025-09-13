Scelta max 20 scuole per le supplenze, si può essere convocati anche da graduatorie incrociate ma non vale la riserva prevista dalla legge 68/99

In occasione dell’ultimo aggiornamento delle GPS (l’anno scorso, il prossimo appuntamento è per il 2026 dopo la riapertura degli elenchi aggiuntivi della prossima primavera) i docenti hanno dovuto selezionare le max 20 scuole per classe di concorso, dando disponibilità in caso di eventuali convocazioni. E’ sulla base di queste preferenze che le scuole hanno stilato le rispettive graduatorie di istituto, rispettando le scelte effettuate dagli aspiranti docenti, e attingendo in caso di esaurimento di Gae e Gps.

La riserva prevista dalla legge 68/99

Ma in caso di convocazione da queste graduatorie, non si può beneficiare dei diritti riservati alle categorie protette, dunque non vale la riserva prevista dalla legge 68/99.

Si tratta infatti di una riserva prevista dalla legge 68/99 finalizzata solo alle convocazioni da GPS e GAE. Restano fuori le graduatorie di istituto.

Una volta completato lo scorrimento Gps, non esiste più alcun obbligo da parte delle scuole di dare precedenza con questa riserva, anche se da graduatorie di istituto vengono a volte assegnate supplenze al 30 giugno.

Sono già numerose le Gps esaurite dopo i primi turni di nomine mediante algoritmo Gps, e quindi i dirigenti scolastici, prima di ricorrere all’interpello, stanno verificando le disponibilità nelle graduatorie di istituto di cui dispone ogni singola scuola.

Le convocazioni da graduatorie incrociate

Una soluzione valida dopo che risultano esaurite GaE, GPS e supplenze temporanee con scadenza massima l’ultimo giorno di lezione da calendario scolastico. Se anche dalle graduatorie di istituto non si riesce ad attingere, si passa allo strumento dell’interpello, e molti istituti stanno già provvedendo in tal senso.

Sono convocazioni che dovrebbero essere complete di tutte le informazioni inerenti il posto vacante. Le convocazioni però non si limitano alla selezione dei candidati fatta in sede di aggiornamento Gps con le max 20 scuole, perché esiste anche lo strumento delle graduatorie incrociate, per cui un docente può essere convocato anche da una scuola per la quale non aveva espresso preferenza.