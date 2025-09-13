Nuove assunzioni Invalsi per docenti e laureati, domanda entro il 22 settembre

In attesa del concorso scuola Pnrr 3 di fine anno e nelle settimane di pieno svolgimento dell’algoritmo Gps per le supplenze, arriva una nuova opportunità di lavoro per i docenti grazie a una procedura di assunzione da parte di Invalsi. In questi giorni è stata infatti reso pubblico l’avvio di una procedura per titoli che servirà ad assegnare 45 incarichi di lavoro autonomo. Saranno contratti a tempo determinato della durata di un anno.

I profili ricercati

La finalità della procedura è quella di reperire esperti che dovranno poi occuparsi della realizzazione di prove di italiano, matematica e inglese. Un progetto relativo alle consuete Rilevazioni Nazionali che Invalsi compie ogni anno.

Ci sono una serie di profili richiesti, elencati nei bandi di presentazione della domanda. Il regolamento della procedura di selezione prevede che ogni candidato possa presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili ricercati.

Il modello allegato

Chi fosse interessato a partecipare alla procedura dovrà presentare domanda di partecipazione seguendo il modello allegato all’avviso. Il modulo dovrà essere necessariamente in formato .pdf e inviato mediante mail con casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Qualunque altra modalità non sarà ritenuta valida. L’iscrizione va presentata all’indirizzo: protocollo.invalsi@legalmail.it.

E’ bene fare attenzione all’intestatario della casella mail, perché è indispensabile non solo che sia una pec, ma che sia anche intestata a chi presenta la domanda. Per essere valida, inoltre, la domanda dovrà essere completa di firma digitale o firma autografa. Necessario anche inviare un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La scadenza per la domanda

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 22 settembre 2025. I requisiti dipendono dal profilo per cui si concorre, così come i compensi previsti. Sono tutte informazioni contenute negli avvisi.