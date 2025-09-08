Pubblicati oggi nuovi interpelli per le supplenze 2025, i posti disponibili nella settimana del secondo bollettino gps

Iniziata la settimana che sarà contraddistinta dalla gran parte dei rientri a scuola per gli studenti italiani, con moltissime cattedre ancora scoperte in virtù di decine di migliaia di assegnazioni mediante algoritmo gps ancora da perfezionare. Sarà anche la settimana del completamento, con ogni probabilità, del secondo turno di assegnazione supplenze. La fine della scorsa settimana molti uffici scolastici hanno già provveduto in tal senso, ma la gran parte degli incarichi relativi a questo bollettino verrà assegnata da oggi a venerdì.

La settimana del secondo bollettino

Si tratta di un bollettino storicamente significativo, perché come ogni anno coincide con la settimana della ripresa della scuola e beneficia dell’integrazione di moltissimi posti disponibili di cui sono stati privati i docenti che hanno avuto incarichi nel primo bollettino. E’ spesso nel secondo bollettino che vengono inserite disponibilità sopravvenute, anche alla luce di rinunce e rettifiche di cui si accorgono e di cui si occupano gli uffici scolastici dopo il primo bollettino.

Ma è anche la settimana in cui si comincia a fare i conti con le gps esaurite per determinate classi di concorso, e allora si prosegue con la pubblicazione deli interpelli, utili a conferire gli incarichi nel momento in cui da graduatorie provinciali e da graduatorie di istituto non risulta possibile reperire docenti cui assegnare le cattedre vacanti.

Gli interpelli preventivi

I primi interpelli sono stati già pubblicati la scorsa settimana, per la presa di servizio oggi, ma proprio oggi, stamattina in particolare, sono stati pubblicati nuovi interpelli da parte delle scuole cui possono rispondere i docenti ancora non destinatari di incarico di supplenza.

Ricordiamo che l’interpello è la procedura che ha preso il posto delle domande di messa a disposizione con l’OM n. 88/2024. L’interpello è pubblicato sulle pagine ufficiali a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Disponibili anche gli interpelli-mad, o interpelli preventivi, cui possono prendere parte i docenti per le supplenze fino a dieci giorni per infanzia e primaria in modo da assicurare una presa di servizio rapida dando disponibilità alle scuole.