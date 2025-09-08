Su Istanze online entro il 30 settembre bisogna dichiarare i servizi prestati, obbligatorio anche per i neoassunti che non ne hanno

E’ disponibile su Istanze online la piattaforma utile alla dichiarazione dei servizi prestati per i docenti neoassunti. Ci sono ancora tre settimane di tempo per provvedere, con la scadenza fissata per il 30 settembre 2025. La procedura è disciplinata dall’articolo 145 del DPR n. 1092/1973, che impone ai docenti appena assunti di dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato.

Domanda anche senza servizi da dichiarare

Bisogna dichiarare anche servizi come il servizio militare o ad altri enti pubblici. Bisogna includere anche i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. Necessario presentare la dichiarazione anche se non si hanno servizi da dichiarare.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata a 30 giorni dalla presa di servizio, entro il primo mese quindi da quando si entra in ruolo. La disciplina è l’articolo 7 della legge n. 444/1985. I neoassunti nell’a.s. 2025/26 che hanno preso servizio il 1° settembre hanno come ultimo giorno disponibile il 30/09/2025.

L’equivoco possibile

Questa domanda non coincide con la domanda di ricostruzione di carriera, che serve per il riconoscimento dei servizi prestati. In questo caso, infatti, si tratta di una domanda che va presentata solo dopo il superamento dell’anno di prova. Un errore in cui incorrono molti docenti, in virtù della somiglianza tra le due tipologie di domande. Ma chi si collegherà su Istanze Online troverà nella sezione dedicata alla compilazione dei servizi la precisazione relativa.

Questo l’avviso:

“La compilazione della presente dichiarazione risponde all’obbligo, per il dipendente statale, di dichiarare per iscritto, all’atto dell’assunzione in servizio, tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Si precisa che per la valutazione dei servizi o periodi su indicati, è necessario aver presentato la richiesta di Ricostruzione Carriera, in modalità cartacea o tramite apposita istanza online”.

La modalità di presentazione

Non c’è un obbligo sancito a livello normativo per la presentazione esclusiva mediante Istanze Online, di questa tipologia di domanda, ma molte scuole accettano solo questa modalità.