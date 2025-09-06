Nomine Gps, alcune province stanno pubblicando prospetto riepilogativo utile a capire se si è stati superati ingiustamente

Con l’inizio del secondo turno di nomina tramite bollettino Gps, si può fare il punto della situazione del grado di regolarità riscontrato dai docenti coinvolti, soprattutto alla luce della nuova norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, che ha privato i candidati non coinvolti dalla continuità di molti posti.

La trasparenza delle nomine

L’algoritmo da sempre sotto accusa da parte di quanti lo ritengono poco affidabile e addirittura poco trasparente. Si verificano puntualmente casi di docenti convinti di essere stati superati ingiustamente da colleghi posizionati peggio in graduatoria, e il fatto che spesso questi episodi dipendano dalle riserve, non indicate per motivi di privacy negli elenchi, non aiuta.

Per quel che riguarda invece la trasparenza nelle nomine da Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) di prima fascia sul sostegno, la questione è diversa. Come verificare se si è stati superati ingiustamente dall’algoritmo? Ricordiamo che anche docenti specializzati con punteggio alto possono essere stati superati in graduatoria da docenti non specializzati, con punteggio inferiore, purché destinatari di continuità didattica

Il prospetto riepilogativo

In ogni caso la graduatoria di prima fascia è pubblica e trasparente. Diverso il caso del bollettino delle supplenze. In questo caso la situazione non è omogenea a livello nazionale. Ci sono province che alla fine del bollettino hanno pubblicato un prospetto riepilogativo in cui è indicato il primo e l’ultimo nominato per ciascuna classe di concorso. Questo aiuta molto a capire la situazione. Ma non tutte lo hanno fatto. Si tratta di un metodo utile a far capire ai docenti, fino a quale posizione si è arrivati con le nomine. Come fare se la propria provincia non ha provveduto a questo prospetto riepilogativo? L’unica soluzione è chiedere delucidazioni all’ambito territoriale, che dovrebbe fornire tutti i chiarimenti necessari. Intanto sono già disponibili i primi interpelli per le cattedre non assegnate con algoritmo.