Nuovi interpelli disponibili per lunedì: l’elenco aggiornato delle cattedre ancora vacanti

Prosegue contestualmente alla pubblicazione dei bollettini per le nomine Gps, quella dei nuovi interpelli disponibili in vista del nuovo anno scolastico. In alcune province si è già attivata la procedura per la pubblicazione del secondo bollettino, contenente le disponibilità sopravvenute e tutte le cattedre che non è stato possibile inserire, per questioni di tempistiche, all’interno del primo ballettino.

Straordinari nel fine settimana

Il “primo” secondo bollettino è stato quello di ieri da parte della provincia di Asti, oggi altre pubblicazioni in Liguria e non solo. Si prevede che entro il weekend possano essere molti gli uffici scolastici che si metteranno in pari con chi ha già avviato la procedura, ma al contrario di quanto avvenuto la scorsa settimana è improbabile che lavorino anche di domenica.

La scorsa settimana, infatti, alcuni uffici scolastici sono stati costretti a fare gli straordinari nel fine settimana per rispettare il decreto ministeriale che imponeva la pubblicazione del bollettino zero entro la fine di agosto, con il 31 che cadeva proprio di domenica.

Il secondo bollettino

E infatti molti uffici scolastici hanno sfruttato proprio l’ultimo giorno del mese, loro malgrado, per allinearsi alle indicazioni ministeriali. Questa settimana c’è la necessità di procedere con il secondo bollettino, ma non ci sono scadenze altrettanto tassative, per cui è possibile che qualche bollettino venga pubblicato di sabato, ma non di domenica. Si riprenderà la settimana prossima nei giorni in cui riapriranno le scuole.

Nuovi interpelli disponibili

Nel frattempo vengono già pubblicati gli interpelli per cui posti che non è possibile assegnare con algoritmo per gps e classi di concorso esaurite e graduatorie di istituto. Ogni giorno si assistete alle pubblicazione di nuove opportunità e anche oggi ce ne sono diverse. Ecco l’elenco completo aggiornato e in aggiornamento. Possono rispondere a un interpello anche i docenti inseriti nelle GPS, ma si darà precedenza alle domande dei docenti in possesso di abilitazione/specializzazione sostegno. Non possono partecipare coloro i quali sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato (art. 13, co. 23, O.M. 88/2024).