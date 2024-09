Classi di concorso esaurite 2024: l’elenco delle province in cui le GPS non sono più in grado di fornire docenti

Ogni giorno che passa l’elenco delle classi di concorso esaurite nelle varie Gps delle province che stanno assegnando le supplenze diventa sempre più consistente. La conseguenza è che nell’impossibilità di assegnare incarichi tramite algoritmo, i dirigenti scolastici devono fare ricorso alle graduatorie di istituto ed eventualmente anche agli interpelli.

Il problema delle supplenze brevi con l’interpello

Strumento che si sta rivelando particolarmente macchinoso soprattutto nel caso in cui ci si trova ad avere a che fare con l’assegnazione delle supplenze brevi, incarichi incompatibili con un istituto farraginoso e lento come quello dell’interpello. In ogni caso per quest’anno la procedura con cui fare i conti è questa.

A Milano, ad esempio le Gps risultano esaurite per infanzia e primaria sua su posto comune che su sostegno. Ma l’elenco è inevitabilmente in aggiornamento e in costante aumento e complica il lavoro delle segreterie scolastiche che hanno urgenza di assegnare le cattedre ancora scoperte ad anno scolastico abbondantemente iniziato.

Classi di concorso esaurite

