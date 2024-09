Nomine Gps 2024: l’elenco aggiornato al 29 settembre, proseguono i turni di nomina con le disponibilità sopravvenute nelle province in ritardo

Sta per iniziare la prima settimana di ottobre e la scuola deve fare i conti con una serie di turni di nomina ancora aperti per le supplenze Gps. L’algoritmo è ormai entrato a regime in tutte le province, ma in alcuni casi si trova in un momento più avanzato di assegnazione, mentre in altre province che sono state più prudenti nell’impiego di graduatorie non corrette, siamo ancora alle fasi preliminari.

Gli errori e le rinunce

Il risultato è che ci sono ancora molte cattedre scoperte per le quali c’è urgenza di reperire supplenti, e in questo senso i prossimi turni di nomina saranno decisivi. Il tutto è inevitabilmente rallentato dalla presenza ancora di errori nelle graduatorie che comportano rettifiche e disponibilità sopravvenute da impiegare nei successivi turni di nomina.

Senza dimenticare la questione dei docenti che dopo aver presentato ad agosto la domanda per le max 150 preferenze hanno ottenuto il ruolo ma non hanno provveduto, come raccomandato da ministero e uffici scolastici, e comunicare la propria volontà di rinunciare a possibili incarichi futuri. Questo comporta assegnazione di incarichi e rinunce successive, che non vanno certo a vantaggio della celerità delle operazioni e comportano occasioni perse per i docenti meglio posizionati in graduatoria che si vedono scavalcati da chi è peggio posizionato.

Le nomine delle supplenze del 29 settembre

