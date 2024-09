Interpelli scuola 2024: gli avvisi disponibili domenica 29 settembre, la candidatura inviata una volta non vale per le successive opportunità di supplenza

Anche nel weekend non si ferma la pubblicazione degli interpelli aperti in scuole di tutta Italia per far fronte alla carenza di docenti in caso di Gps esaurite e impossibilità di ricorrere alle graduatorie di istituto. Agli interpelli possono partecipare anche i docenti inseriti in graduatoria, al contrario di quello che accadeva con il meccanismo delle domande di messa a disposizione.

La velocità nel candidarsi

Quel che è importante con il nuovo meccanismo degli interpelli è essere tempestivi nella consultazione dei nuovi avvisi pubblicati e nell’invio della propria candidatura. Soprattutto nel caso dell’assegnazione delle supplenze brevi, per le quali le scuole hanno particolare urgenza nel reperire il sostituto del docente titolare di cattedra.

E’ anche bene ricordare che al contrario di quanto avveniva con le domande di messa a disposizione, la candidatura inviata per un singolo interpello non resta nella disponibilità della scuola per future convocazioni. Non costituisce dunque una sorta di database dal quale il dirigente scolastico può attingere per futuri interpelli, ma è necessario candidarsi di volta in volta ai singoli avvisi.

Interpelli aperti domenica 29 settembre 2024

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sul mondo della scuola.